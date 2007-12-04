christianophobia warning
I've not heard anyone mention "winterval" yet. But it can't be far away, especially as Mark Pritchard MP is leading a debate in Westminster hall on Christianophobia. Just to remind readers, Birmingham's Winterval happened in 1997/98 and was a catch all 3 month long festival covering several major religious celebrations between Oct and Dec.
Pritchard goes a step further than normal by suggesting that extremists and fundamentalists will take over these religions if the "politically correct brigade" have their way.
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